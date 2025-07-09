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Синоптики прогнозируют ветреную жару в Челябинской области

Синоптики прогнозируют ветреную жару в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

В четверг будет облачно с прояснением. В большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — грозы. Днем не исключен град. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы ночью до 13 м/с, днем — 16 м/с.

Температура воздуха 10 июля ночью плюс 13−18, в низинах — до 8 градусов, днем — 25−30.

В пятницу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха 11 июля ночью плюс 12−17, днем — 23−28.

В субботу характер погоды существенно не изменится, но 12 июля ночью плюс 9−14, днем — 22−27 градусов.