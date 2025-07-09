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Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

Так, в центре, 10−11 июля на юго-востоке, 11−12 июля на севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике также прогнозируют усиление ветра.

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Что касается температурного фона, то жителей страны ожидает погодный контраст:

  • днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара +40+44°;
  • в северных регионах возможно понижение дневных температур от +22+27° до +17+23°;
  • на востоке основной фон температуры — +20+28°;
  • на юге постепенное повышение от +25+37° до сильной жары +38+43°;
  • на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки +25+30°.

Ранее синоптики предупреждали, что 9 июля в Астане, Алматы и еще 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.