Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.
Так, в центре, 10−11 июля на юго-востоке, 11−12 июля на севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике также прогнозируют усиление ветра.
Что касается температурного фона, то жителей страны ожидает погодный контраст:
- днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара +40+44°;
- в северных регионах возможно понижение дневных температур от +22+27° до +17+23°;
- на востоке основной фон температуры — +20+28°;
- на юге постепенное повышение от +25+37° до сильной жары +38+43°;
- на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки +25+30°.
Ранее синоптики предупреждали, что 9 июля в Астане, Алматы и еще 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.