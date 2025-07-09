Злоумышленник в США выдал себя за госсекретаря с помощью ИИ

Неизвестный злоумышленник попытался выдать себя за госсекретаря США Марко Рубио, сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку офиса Рубио. Согласно служебной телеграмме, самозванец создал аккаунт в мессенджере Signal под именем Marco.Rubio@state.gov и начал контактировать с американскими и иностранными дипломатами.
Как утверждается, мошенник оставил как минимум два голосовых сообщения и одно текстовое, в котором предлагал обсудить неуточненные вопросы. Целью, по версии властей, могло быть получение доступа к конфиденциальной информации или финансовым счетам. Кто стоит за этой операцией, пока не установлено.
В Госдепартаменте заявили, что это не первый случай, когда третьи лица используют электронную почту и мессенджеры, чтобы проникнуть в доверие к правительственным лицам. Ведомство пообещало провести тщательное расследование и усилить меры безопасности.
Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, специализирующийся на цифровой криминалистике, отметил, что сегодня такие атаки реализовать сильно проще, чем раньше: для этого больше не нужно быть подкованным в технологиях. Проблема в том, что сотрудники государственных структур часто недооценивают риски и не соблюдают элементарные меры предосторожности.
Фарид добавил, что применение мессенджеров для официальных коммуникаций может быть небезопасным, в том числе если нет дополнительных проверок личности отправителя.
Представители Госдепартамента призвали сотрудников воздержаться от использования сторонних каналов связи при проведении официальных разговоров без подтверждения через внутренние системы.
Этот случай показывает рост числа кибермошеннических атак с применением ИИ. Подделка голоса и текста становится все более доступной, что требует от государственных структур усиления протоколов защиты.
По данным WP, среди тех, кто получил сообщения от самозванца, были как минимум один губернатор и один конгрессмен. Власти подчеркивают, что, насколько известно, никто из чиновников не предоставил злоумышленнику конфиденциальной информации.