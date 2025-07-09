Злоумышленник в США выдал себя за госсекретаря с помощью ИИ

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, специализирующийся на цифровой криминалистике, отметил, что сегодня такие атаки реализовать сильно проще, чем раньше: для этого больше не нужно быть подкованным в технологиях. Проблема в том, что сотрудники государственных структур часто недооценивают риски и не соблюдают элементарные меры предосторожности.