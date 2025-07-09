Храброво зафиксировал рост пассажиропотока

Июньский показатель также демонстрирует положительную динамику. За последний месяц первого полугодия аэропорт обслужил 542375 пассажиров, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя. При этом на внутренних линиях было обслужено 532 180 человек (рост составил 8,5%), а на международных направлениях — 10395 пассажиров, что на 21,1% превышает показатели прошлого года.