Храброво зафиксировал рост пассажиропотока

Воздушная гавань обслужила почти 2,25 миллиона пассажиров, что на 9,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Внутренние авиалинии продемонстрировали стабильный рост. За январь-июнь 2025 года ими воспользовались более 2,19 миллиона человек, что на 8,9% больше показателей 2024 года. Особенно впечатляющий рост показал международный сегмент: количество пассажиров увеличилось на 73,5% и достигло отметки в 55820 человек.
Июньский показатель также демонстрирует положительную динамику. За последний месяц первого полугодия аэропорт обслужил 542375 пассажиров, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя. При этом на внутренних линиях было обслужено 532 180 человек (рост составил 8,5%), а на международных направлениях — 10395 пассажиров, что на 21,1% превышает показатели прошлого года.