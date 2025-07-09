В Молдавии заявили о демографической катастрофе

По его словам, стране нужна новая стратегия, чтобы спасти Молдавию от вымирания. «Нам нужна власть, которая защищает семьи, помогает молодежи, создает рабочие места, а не имитирует реформы и репетирует свои выступления на английском. Мы стоим на грани. Или мы спасем страну сейчас — или через 10 лет у нас уже не будет ни страны, ни народа», — отмечает политик.