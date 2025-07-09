В Молдавии заявили о демографической катастрофе

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Население Молдавии стремительно сокращается, из-за чего республика оказалась на грани демографической катастрофы, через 10 лет страну будет не спасти, заявил лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Страна тает на глазах, а власть делает вид, что всё в порядке. На 1 января 2025 года население Молдавии сократилось до 2,381 миллиона человек. Минус 42 тысячи за один только год. Это демографическая катастрофа, к которой ведет нас нынешний режим. Пока правящая партия разворачивает репрессии, торгует суверенитетом и раздает обещания за рубежом, молодежь массово уезжает, семьи боятся рожать детей, экономика задыхается, села вымирают», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, стране нужна новая стратегия, чтобы спасти Молдавию от вымирания. «Нам нужна власть, которая защищает семьи, помогает молодежи, создает рабочие места, а не имитирует реформы и репетирует свои выступления на английском. Мы стоим на грани. Или мы спасем страну сейчас — или через 10 лет у нас уже не будет ни страны, ни народа», — отмечает политик.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.