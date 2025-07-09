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Тольяттинская «Лада» интересуется канадским нападающим Уильямом Дюфуром

23-летний форвард выступал в местных лигах, а также АХЛ. Есть в активе одна встреча за «Айлендерс» в НХЛ.

23-летний форвард выступал в местных лигах, а также АХЛ. Есть в активе одна встреча за «Айлендерс» в НХЛ.

Уильям Дюфур родился в Квебеке. 19 января 2023 года дебютировал в Национальной хоккейной лиге за клуб из Нью-Йорка в матче против «Бостона» — 1:4. Провел на льду почти 7 минут. Показатель полезности составил −2.

В основном играл за фарм «островитян» в АХЛ «Бриджпорт». В прошлом сезоне выступал за «Колорадо Иглс». В 12 встречах заработал четыре очка (гол и три ассиста).

А примерно 3 года назад забил победную шайбу в финале молодежного чемпионата мира финнам. О переходе канадца в «Ладу» сообщает журналист «СЭ» Михаил Зислис. Уточняет: клуб и нападающий договорились о подписании соглашения.

Недавно тренер «автозаводцев» по защитника Никита Щитов заявил, что КХЛ подготовила хороший календарь на новый сезон.

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