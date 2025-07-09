В Прикамье построена новая поликлиника во Фролах

Новая поликлиника рядом с крупным жилым комплексом значительно повысит уровень оказания медпомощи в Пермском округе — ранее для жителей Фролов работала сельская врачебная амбулатория. В двухэтажном здании будут принимать как взрослых, так и детей. Будут работать кабинеты приема участковых-терапевтов и педиатров, узких специалистов, стоматологические и УЗ-диагностики. Также в поликлинике есть женская консультация с дневным стационаром и кабинеты хирургической и неотложной медицинской помощи. Пациентов ждут просторные коридоры и места ожидания приема, а также детский уголок.