Выявлен устойчивый к вилту сорт хлопчатника

«ТОО “Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства” завершает финальный этап испытаний нового сорта хлопчатника под названием “Мактаарал-5030”. В текущем сезоне ожидается его патентование. Особое внимание специалистов привлекла высокая устойчивость сорта к вилту: при заражении степень поражения составила лишь 0,1%, что значительно ниже, чем у стандартного сорта “Береке-07”, где пораженность превышала 0,4%», — подчеркивается в сообщении ведомства.