Каких женщин называют милфами и почему этот образ притягателен для молодых мужчин

Интересно, что рядом с понятием «милфа» часто мелькает и другое — «пума» (от англ. — cougar). Разница между ними — не только в возрасте, но и в ролях. Если милфа — это скорее объект вожделения, к которому тянутся, то пума сама выбирает «жертву», охотится, действует. Это уже не просто сексуальный образ, а женщина, которая осознанно вступает в отношения с молодыми партнерами. Саманта Джонс из «Секса в большом городе» — идеальный пример той самой пумы: яркой, уверенной, идущей всегда на шаг впереди.