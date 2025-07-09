В Самаре прошли съёмки всероссийского музыкального проекта #МузыкаВместе

В начале июля в Самарской области прошли съёмки новой серии всероссийского проекта #МузыкаВместе, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Проект охватывает 14 регионов Приволжского федерального округа. Для каждой серии записываются уникальные музыкальные композиции в живом исполнении на фоне культурных, природных и этнографических достопримечательностей.
В самарских съёмках приняли участие более 30 артистов. Среди них — вокалист кавер-группы «Ананасы» Дмитрий Жохов, струнный квартет Anima, ансамбли «Резонанс» и «Волга-фолк Бэнд», певцы Евгений Фомичев и Мария Феофанова, танцевальный коллектив «Искорки», а также народные исполнители, включая Арину Зайцеву и Леонида Кузьмина.
Идея проекта — музыкальное единение регионов через живое исполнение. Команда под руководством автора и продюсера Тимура Ведерникова — заслуженного артиста Ингушетии — путешествует по России, записывая музыкантов с помощью мобильной студии.
Первый видеоролик проекта с участием самарских артистов выйдет в октябре. Съёмки продолжаются до сентября.
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