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В руководстве Башкирии вновь произошли кадровые перестановки

Альбина Воробьева стала советником руководителя администрации главы Башкирии.

Источник: Госсобрание Башкирии

В Башкирии в ходе кадровых перестановок в руководстве республики Альбина Воробьева, ранее занимавшая должность полномочного представителя главы региона в Курултае, получила новое назначение. Согласно указу Радия Хабирова, она стала советником руководителя администрации главы республики.

На освободившуюся должность назначен Константин Шагимуратов, ранее возглавлявший Контрольно-счетную палату Башкирии. Позавчера он был досрочно освобожден от прежней должности по собственному желанию.

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев выразил уверенность, что Шагимуратов продолжит работу в том же конструктивном ключе, который был задан его предшественницей.

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