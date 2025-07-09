«Говорю с детьми обо всем» — актер Баталов стал наставником в «Артеке»

«Когда мне предложили роль первого директора “Артека” — Соловьева, режиссер сразу сказал: “Ты так похож, что даже пробы не нужны”. И я с радостью согласился. Снимались прямо здесь, в октябре. Дети участвовали, атмосфера была невероятная. А сегодня я уже не в кадре, а в жизни — наставник для этих ребят», — делится Баталов.
Спустя годы после первой поездки в «Артек» в 2001 году, он регулярно возвращается сюда, но уже не как гость, а как полноценный участник образовательного процесса. По его словам, артековцы — не просто дети, а уже своего рода сообщество, отличающееся особой энергетикой и целеустремленностью.
«Дети здесь образованные, умные, талантливые. Когда они сюда приезжают, они становятся другими. Это очень влияет на детей. Я тоже мечтал в детстве побывать в “Артеке”, но тогда туда отбирали только отличников или выдающихся ребят. Сегодня — все то же самое, только возможностей стало больше», — рассказал актер.
Особая часть его «работы» здесь — живое общение с подростками. Без сценариев и репетиций. Сергей Баталов охотно делится не только актерским мастерством, но и жизненным опытом, не боясь обсуждать темы, о которых порой трудно говорить даже в кругу семьи.
«Я говорю с ними обо всем — и про любовь, и про дружбу, и про отношения. У подростков сейчас сложный возраст, не каждый может поговорить с родителями откровенно. А со мной — могут. После одного мастер-класса ко мне подошел парень лет 15, обнял и сказал: “Я так с родителями никогда не разговаривал”. Это важно», — вспоминает он.
По его мнению, ключевая проблема — не в нежелании подростков общаться с родителями, а в том, что взрослым часто просто не хватает времени.
«Это не их вина, просто темп жизни такой. Но “Артек” дает детям возможность найти взрослых, которые их слушают. И это — бесценно», — подчеркивает Баталов.
На вопрос о том, как лагерь и тематические смены и мероприятия в нем влияют на выбор профессии, Сергей Баталов приводит личный пример.
«Буквально перед поездкой сюда встретился с молодым режиссером. Он говорит: “Вы меня не помните, но я был школьником в 2012 году, а теперь окончил ВГИК и собираюсь снимать кино”. Представляете? Если хотя бы один из них станет режиссером, благодаря нашей встрече — значит, я все делал не зря», — поделился деятель культуры.
«Артек» для Баталова — это не просто место, где он когда-то снимался. Это территория, где взрослеют, мечтают и становятся личностями. И, возможно, будущие звезды кино и театра уже сидят в зале легендарного детского лагеря.
Во вторник в «Артеке» состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля «Алые паруса». Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.
Международный кинофестиваль «Алые паруса» проходит в «Артеке» с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром». Цель культурного форума — формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.