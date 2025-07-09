«Говорю с детьми обо всем» — актер Баталов стал наставником в «Артеке»

«Я говорю с ними обо всем — и про любовь, и про дружбу, и про отношения. У подростков сейчас сложный возраст, не каждый может поговорить с родителями откровенно. А со мной — могут. После одного мастер-класса ко мне подошел парень лет 15, обнял и сказал: “Я так с родителями никогда не разговаривал”. Это важно», — вспоминает он.