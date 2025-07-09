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26-летний нападающий Айдар Галимов останется в самарском ЦСК ВВС

Форвард продолжит играть за «летчиков» в предстоящем розыгрыше ВХЛ.

Форвард продолжит играть за «летчиков» в предстоящем розыгрыше ВХЛ.

Айдар Галимов — выпускник альметьевского «Спутника». Всего в Молодежной хоккейной лиге провел 151 матч и заработал 58 результативных баллов (25 шайб и 33 передачи).

С прошлого сезона выступает за самарский ЦСК ВВС. За 61 встречу 17-й номер самарцев набрал 16 очков (9+7).

Недавно стало известно, что состав команды из Самарской области пополнит 29-летний нападающий Павел Пищальников из «Зауралья».

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