В Самарской области в Волге температура воды поднялась до 21 градуса

На 8 июля уровень воды в районе Самары составляет примерно 28,1 метра, что немного ниже среднестатистических показателей для этого времени года. Температура воды приближается к 21 градусу, что считается довольно высоким значением для первой половины июля. Такие условия вполне подходят для купания, однако при сохранении жаркой погоды возможен негативный эффект цветение воды, что может ухудшить экологическое состояние реки.