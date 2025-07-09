Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в Волге температура воды поднялась до 21 градуса

Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Приволжское УГМС», специалисты зафиксировали снижение уровня воды и рост её температуры в крупных водохранилищах на реке Волге в районах Самары, Сызрани и Тольятти.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°

Эти результаты были получены в ходе недавнего мониторинга, проведённого на участках Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

На 8 июля уровень воды в районе Самары составляет примерно 28,1 метра, что немного ниже среднестатистических показателей для этого времени года. Температура воды приближается к 21 градусу, что считается довольно высоким значением для первой половины июля. Такие условия вполне подходят для купания, однако при сохранении жаркой погоды возможен негативный эффект цветение воды, что может ухудшить экологическое состояние реки.