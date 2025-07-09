Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка.
Корнилова ушла из жизни во вторник в возрасте 98 лет.
«Десятого июля (четверг) состоится прощание с заслуженной артисткой Ниной Андреевной Корниловой в Большом Московском цирке», — говорится в сообщении.
Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943 года она работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года артистку зачислили в систему Главного управления цирками.
В 1970 году Корнилова была назначена на должность артистки-дрессировщицы. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами.
В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Весёлые слонята» Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.