Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля

В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Весёлые слонята» Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.