Подмосковная пивоварня сварила продукт в честь омского музыканта Летова

Подмосковная компания «Заговор» посвятила свой новый продукт омскому рок-музыканту Егору Летову. Пиво «Здорово и вечно» названо в честь одноименного музыкального альбома Летова и группы «Гражданская оборона».
«Здорово и вечно» — это вневременное звучание, музыка, которая при каждом прослушивании открывается новыми гранями смыслов«, — написали пивовары в телеграм-канале компании “Заговор”.
В дизайне жестяной банки продукта использована фотография Летова, предоставленная компании его вдовой Натальей Чумаковой из семейного архива. Пиво будет выпущено в Подмосковье ограниченным тиражом.