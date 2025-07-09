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Подмосковная пивоварня сварила продукт в честь омского музыканта Летова

Пивовары вдохновились альбомом рок-музыканта.

Источник: Комсомольская правда

Подмосковная компания «Заговор» посвятила свой новый продукт омскому рок-музыканту Егору Летову. Пиво «Здорово и вечно» названо в честь одноименного музыкального альбома Летова и группы «Гражданская оборона».

«Здорово и вечно» — это вневременное звучание, музыка, которая при каждом прослушивании открывается новыми гранями смыслов«, — написали пивовары в телеграм-канале компании “Заговор”.

В дизайне жестяной банки продукта использована фотография Летова, предоставленная компании его вдовой Натальей Чумаковой из семейного архива. Пиво будет выпущено в Подмосковье ограниченным тиражом.