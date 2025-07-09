Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила пресс-служба мессенджера.
«В начале июля количество зарегистрированных пользователей в Max превысило два миллиона человек», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку «Звонки» внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.
В скором времени разработчики добавят в групповые звонки чат с участниками, а также возможность делиться правами администратора для организатора встречи. Пользователи смогут выбирать себе нейроаватары, маски и фоны.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.