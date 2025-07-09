Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек

Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку «Звонки» внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.