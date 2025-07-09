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Житель Татарстана лишился почти 600 тысяч рублей из-за тезки-уфимца

Уфимец лишил 595 тысяч рублей полного тезку из Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предстанет перед судом 23-летний горожанин, обвиняемый в хищении денег. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, злоумышленник случайно узнал о существовании своего полного тезки — директора фирмы из Татарстана. Воспользовавшись этим, он посетил офис крупного банка, где представился руководителем компании и убедил сотрудников изменить контактные данные в личном кабинете организации. Получив доступ к банковскому счету, мошенник похитил 595 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы возбужденного на него уголовного дела направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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