Житель Татарстана лишился почти 600 тысяч рублей из-за тезки-уфимца

В Уфе предстанет перед судом 23-летний горожанин, обвиняемый в хищении денег. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным следствия, злоумышленник случайно узнал о существовании своего полного тезки — директора фирмы из Татарстана. Воспользовавшись этим, он посетил офис крупного банка, где представился руководителем компании и убедил сотрудников изменить контактные данные в личном кабинете организации. Получив доступ к банковскому счету, мошенник похитил 595 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы возбужденного на него уголовного дела направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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