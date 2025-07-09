Житель Татарстана лишился почти 600 тысяч рублей из-за тезки-уфимца

По данным следствия, злоумышленник случайно узнал о существовании своего полного тезки — директора фирмы из Татарстана. Воспользовавшись этим, он посетил офис крупного банка, где представился руководителем компании и убедил сотрудников изменить контактные данные в личном кабинете организации. Получив доступ к банковскому счету, мошенник похитил 595 тысяч рублей.