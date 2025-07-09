В Краснодар привезут мощи святителя Тихона

В Краснодар привезут мощи святого патриарха Тихона. Ковчег с частицей доставят в Свято-Екатерининский собор. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Жители и гости Краснодара смогут приложиться к ковчегу с 14 по 16 июля. Храм в течение трех дней будет работать круглосуточно. Молебны с акафистом святителю Тихону будут совершаться каждый час.
Так, 14 июля в 1:00 ковчег с частицей мощей святителя Тихона встретят в Свято-Екатерининском кафедральном соборе с участием городского духовенства. В 9:00 состоится молебен с акафистом святителю Тихону, а в 17:00 — всенощное бдение.
15 июля в 8:30 состоится божественная литургия. 16 июля в 18:00 пройдут молебен и торжественные проводы ковчега с частицей мощей святителя Тихона.
В 2025 году исполняется 160 лет со дня рождения святого патриарха Тихона и 100 лет со дня его смерти. Мощи доставят более чем в 90 городов России и Беларуси.