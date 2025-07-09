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Для сериала по «Гарри Поттеру» нашли новый Хогвартс-экспресс

Более 40 лет назад паровоз Wightwick Hall был спасен от участи стать металлоломом. Теперь он присоединился ко вселенной Гарри Поттера: его выбрали для роли легендарного Хогвартс-экспресса в новом сериале HBO.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: unsplash.com

Паровоз Wightwick Hall, построенный в 1948 году, долгие годы проработавший на железной дороге Великобритании и чудом избежавший утилизации, получил вторую жизнь — он станет новым Хогвартс-экспрессом в предстоящем телесериале о Гарри Поттере. О пополнении киноантуража сообщили в Daily Mail.

Эта машина перевозила пассажиров, набежав за свою службу более 640 тысяч миль (больше миллиона километров), прежде чем ее вывели из эксплуатации в 1964 году. После этого паровоз купили под утилизацию и он стоял без дела до 1978 года.

За 41 год добровольцы полностью восстановили машину. Сейчас Wightwick Hall находится на постоянном хранении в Восточном Сассексе, а чуть позже примет участие в съемках нового фэнтезийного сериала HBO по произведениям Джоан Роулинг.

По условиям контракта, паровоз будет использоваться по шесть месяцев в год на протяжении восьми лет.

Решение использовать сейчас именно Wightwick Hall было принято из-за исторической ценности паровоза, внешнего сходства с классическим образом поезда из книг и неплохого состояния техники.

Напомним, что в киноадаптациях с 2001 по 2011 год роль Хогвартс-экспресса выполнял другой локомотив — Olton Hall: на него можно посмотреть в рамках студийной экскурсии Warner Bros. near Watford.