Глобальное потепление утроило число смертей от жары в Европе

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Экстремальная жара привела к избыточной смертности порядка 1,5 тыс. людей в 12 городах Европы, что стало следствием глобального потепления. К такому выводу пришла группа ученых из британских исследовательских центров.
Анализ затронул смертность от жары в Афинах, Барселоне, Будапеште, Загребе, Лиссабоне, Лондоне, Мадриде, Милане, Париже, Риме, Сассари и Франкфурте-на-Майне. По данным ученых, температура в июле 2025 года оказалась выше предыдущих показателей на 2−4 градуса по Цельсию, что привело к гибели 2,3 тыс. людей в указанных городах, причем число избыточных смертей составило от 1,2 до 1,7 тыс. Согласно оценкам экспертов, количество погибших по причинам, связанным с изменением климата, утроилось.
Вместе с тем отмечается, что жаркая погода в 2025 году наступила раньше, хотя обычно она наблюдается в конце июля или начале августа. Исследователи подчеркивают, что высокая смертность зачастую связана с этим.
Причиной роста температуры считается промышленная активность, включая сжигание ископаемого топлива: угля, нефти и газа.
В августе 2024 года журнал The Lancet уже публиковал исследование европейских ученых, пришедших к выводу, что количество смертей от жары в Европе может вырасти втрое к 2100 году, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия.