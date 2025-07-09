Глобальное потепление утроило число смертей от жары в Европе

Анализ затронул смертность от жары в Афинах, Барселоне, Будапеште, Загребе, Лиссабоне, Лондоне, Мадриде, Милане, Париже, Риме, Сассари и Франкфурте-на-Майне. По данным ученых, температура в июле 2025 года оказалась выше предыдущих показателей на 2−4 градуса по Цельсию, что привело к гибели 2,3 тыс. людей в указанных городах, причем число избыточных смертей составило от 1,2 до 1,7 тыс. Согласно оценкам экспертов, количество погибших по причинам, связанным с изменением климата, утроилось.