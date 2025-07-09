Евгений Наумов рассказал, как продвигается ремонт Нового театра кукол

На данный момент выполнено около 15% работ. Подрядчики меняют инженерные коммуникации и демонтируют старое покрытие пола. С окончанием дождей начнется ремонт кровли. Театр временно переехал на улицу Зиповскую, где продолжаются спектакли. Завершить ремонт планируют к октябрю 2026 года. Реконструкция подарит театру новую жизнь и улучшит условия для артистов и зрителей.