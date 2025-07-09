Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой компании «Кентавр». Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства финансов.
Согласно данным, страховая компания «Кентавр» не устранила обнаруженные во время контрольных мероприятий нарушений требований законодательства о страховании, которое было выражено в недоформировании минимального размера уставного фонда, в установленный предписанием Министерства финансов срок.
По указанной причине ведомство приняло решение, касающееся приостановки лицензии данной компании с 9 июля 2025 года по 9 января 2026 года. В Минфине уточнили, что в указанный период страховая компания может принимать очередные части страховых взносов и обязана выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.
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