Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой компании «Кентавр»

По указанной причине ведомство приняло решение, касающееся приостановки лицензии данной компании с 9 июля 2025 года по 9 января 2026 года. В Минфине уточнили, что в указанный период страховая компания может принимать очередные части страховых взносов и обязана выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.