Новый температурный рекорд ожидается в Москве и области на предстоящих выходных

— В ночь на пятницу, 11 июля, минимальная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах плюс 20−22 градуса, по региону — около плюс 17−22 градусов. При этом осадков не предвидится, а небо будет почти безоблачным. В дневные часы воздух прогреется до плюс 33−35 градусов, и не исключено, что будет установлен новый температурный рекорд, — сообщила Позднякова.