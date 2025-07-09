Новый температурный рекорд ожидается в Москве и области на предстоящих выходных

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до отметки плюс 35 градусов, а ночью не опустятся ниже 18 градусов. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
До конца недели в Москве температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6−7 градусов, рассказала специалист.
— В ночь на пятницу, 11 июля, минимальная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах плюс 20−22 градуса, по региону — около плюс 17−22 градусов. При этом осадков не предвидится, а небо будет почти безоблачным. В дневные часы воздух прогреется до плюс 33−35 градусов, и не исключено, что будет установлен новый температурный рекорд, — сообщила Позднякова.
В субботу, 12 июля, по словам метеоролога, погода будет похожа на пятничную:
— Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21−23 градуса. Днем ожидается плюс 33−35 градусов. Будет сухо и без осадков.
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Однако уже днем в воскресенье, 13 июля, возможны кратковременные дожди, предупредила Позднякова:
— Если в ночь на воскресенье осадков не предвидится, то в дневные часы на небе будет больше облаков, а местами пройдет дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе плюс 18−23 градусов, в дневные часы достигнет плюс 28−33 градусов. Такая же погода сохранится и в понедельник, 14 июля.
Атмосферное давление с каждым днем будет расти, однако останется в пределах климатической нормы, успокоила специалист:
в среду, 9 июля — 744 миллиметра ртутного столба;в четверг, 10 июля — 746 миллиметров ртутного столба;в пятницу, 11 июля — 747 миллиметров ртутного столба;
— В воскресенье и субботу, 12 и 13 июля, погоду будет определять антициклон, поэтому давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Но с начала недели постепенно начнет снижаться, не выходя за рамки нормы, — уточнила Позднякова.
Жаркая погода, по прогнозу метеоролога, сохранится в Москве почти до конца июля.
— Пока в столичном регионе столбики термометров снижаться не собираются, температура воздуха будет колебаться около плюс 30 градусов. Только к 25−26 июля температурные значения могут приблизиться к климатической норме, — заключила специалист.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля.
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