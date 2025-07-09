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Места ещё для 4 «умных» остановок определили в Нижнем Новгороде

Как сообщили ИА «НТА-Приволжье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, заключены муниципальные контракты на установку четырёх «умных» остановок в Приокском районе.

Это:

1. пр-кт Гагарина, д. 162А (ост. Мыза).

2. пр-кт Гагарина, д. 110 (ост. микрорайон Караваиха).

3. ул. Корейская, д. 14 (ост. Щелковский хутор).

4. пр-кт Гагарина, д. 122 (ост. улица Батумская).

По остальным адресам определяется источник финансирования.

Напомним, 14 «умных остановок» планируется установить в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что на территории муниципалитета размещено 1,55 тыс. действующих остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок, из них 1,262 тыс., включая 314 «умных» остановок, оборудованы павильонами.