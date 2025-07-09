На СВО погиб 18-летний омич

В Москаленском районе Омской области простились с 18-летним Алишером Идрисовым, погибшим на СВО. До своего 19-летия он не дожил меньше месяца, пал смертью храбрых во время выполнения боевого задания.
Как сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия», Алишер Идрисов родился 6 июня в ауле Кзыл-Агаш Москаленского района. После школы поступил в Омский институт водного транспорта, в 2024 году был призван на срочную службу в армию. Там принял решение подписать контракт с минобороны и ушел на СВО. Служил гранатометчиком мотострелкового отделения, погиб 12 мая 2025 года.
Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и редакция выражают искренние соболезнования семье погибшего.