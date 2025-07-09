Врач рассказала, что есть и пить летом, чтобы не навредить организму

В условиях высокой температуры организму тяжелее регулировать теплообмен, поэтому нагрузку на пищеварение нужно снижать. По мнению терапевта Анастасии Агаевой, в жаркую погоду лучше избегать жирной и жареной пищи, потому что они создают лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Свои рекомендации она привела в комментарии «Известиям».
Также стоит сократить употребление острых, соленых, копченых и консервированных продуктов. Они усиливают потоотделение и задерживают жидкость в организме, что приводит к отекам и повышению давления.
Сладкие газированные напитки и десерты с жирными кремами повышают риск скачков уровня сахара, усталости и обезвоживания. Кофеиносодержащие напитки, к которым относится всеми любимый черный чай, рекомендуется ограничить двумя чашками в день. От алкоголя лучше отказаться полностью: он мешает адаптации к жаре.
Для восстановления сил и поддержания здоровья летом следует выбирать легкие, свежие продукты:
- сезонные ягоды;
- фрукты;
- овощи;
- зелень;
- прохладительные напитки без сахара;
- нежирное мясо и рыбу: они богаты влагой и витаминами, улучшают пищеварение и поддерживают иммунитет.
Врач также напомнила о важности водного режима: взрослым в жару рекомендуется выпивать 1,5−2 литра жидкости в день. Лучше пить обычную воду, можно разнообразить ее травяными чаями, кефиром или домашними напитками с лимоном и мятой.
С особым вниманием к себе должны отнестись люди с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми патологиями, гипертонией и беременные женщины. Для них норму жидкости должен определить врач.