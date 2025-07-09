Врач рассказала, что есть и пить летом, чтобы не навредить организму

В условиях высокой температуры организму тяжелее регулировать теплообмен, поэтому нагрузку на пищеварение нужно снижать. По мнению терапевта Анастасии Агаевой, в жаркую погоду лучше избегать жирной и жареной пищи, потому что они создают лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Свои рекомендации она привела в комментарии «Известиям».