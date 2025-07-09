Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настоящий герой: В Приднестровье 15-летний школьник спас тонущего подростка, а сам не смог выплыть

Утром 9 июля водолазы обнаружили тело молодого бендерчанина в 15-ти метрах от берега.

Источник: Комсомольская правда

15-летний парень отдыхал с семьёй на берегу Днестра. В какой-то момент юноша увидел, как другой подросток начал тонуть, и поплыл к нему на помощь. Тонущего он спас, а вот свои силы не рассчитал, скрылся под водой и так и не выплыл.

Утром 9 июля водолазы обнаружили тело молодого бендерчанина в 15-ти метрах от берега, недалеко от места трагедии, пишет пресс-служба ГУпЧС МВД Приднестровья.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тотальная мобилизация перед выборами правящей в стране ПАС — гребут даже спортсменов: Зачем лезут в политику молдавские звезды спорта.

В кандидатах от ПАС футболист Максим Потырникэ и Анастасия Никита, серебряный призер Олимпиады в Париже, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы (далее…).

Еще даже по закону предвыборная кампания у других партий не началась, а ПАС уже открестилась от кандидатов в депутаты — известных людей Молдовы: Зачем тогда нужно было таскать несчастных на свои сходки и тратиться.

Пресс-секретарь правящей партии Молдовы заявила, что объявленные Игорем Гросу кандидаты в депутаты — это не кандидаты в депутаты (далее…).

«Поезд боли» на главной площади Кишинева: Даже бесплатный гид не помогает, смотреть там нечего — фуфайка да казан с тарелкой, народу почти нет.

Третий год подряд на столичную площадь привозят два вагона в память о депортациях [фото, видео] (далее…).