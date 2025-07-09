Настоящий герой: В Приднестровье 15-летний школьник спас тонущего подростка, а сам не смог выплыть

15-летний парень отдыхал с семьёй на берегу Днестра. В какой-то момент юноша увидел, как другой подросток начал тонуть, и поплыл к нему на помощь. Тонущего он спас, а вот свои силы не рассчитал, скрылся под водой и так и не выплыл.