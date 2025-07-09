15-летний парень отдыхал с семьёй на берегу Днестра. В какой-то момент юноша увидел, как другой подросток начал тонуть, и поплыл к нему на помощь. Тонущего он спас, а вот свои силы не рассчитал, скрылся под водой и так и не выплыл.
Утром 9 июля водолазы обнаружили тело молодого бендерчанина в 15-ти метрах от берега, недалеко от места трагедии, пишет пресс-служба ГУпЧС МВД Приднестровья.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тотальная мобилизация перед выборами правящей в стране ПАС — гребут даже спортсменов: Зачем лезут в политику молдавские звезды спорта.
В кандидатах от ПАС футболист Максим Потырникэ и Анастасия Никита, серебряный призер Олимпиады в Париже, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы (далее…).
Еще даже по закону предвыборная кампания у других партий не началась, а ПАС уже открестилась от кандидатов в депутаты — известных людей Молдовы: Зачем тогда нужно было таскать несчастных на свои сходки и тратиться.
Пресс-секретарь правящей партии Молдовы заявила, что объявленные Игорем Гросу кандидаты в депутаты — это не кандидаты в депутаты (далее…).
«Поезд боли» на главной площади Кишинева: Даже бесплатный гид не помогает, смотреть там нечего — фуфайка да казан с тарелкой, народу почти нет.
Третий год подряд на столичную площадь привозят два вагона в память о депортациях [фото, видео] (далее…).