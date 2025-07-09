Обнаружили в чулане: башкирские приставы нашли горе-мать, лишившую дочь-подростка полумиллиона рублей

В Башкирии судебные приставы обнаружили и задержали женщину, уклонявшуюся от уплаты алиментов на протяжении длительного времени. Подробности рассказали в республиканском отделении Федеральной службы судебных приставов.
Гражданка задолжала по алиментам более 500 тысяч рублей, при этом не делая ничего для его погашения.
— Когда М. осталась без родителей, ей было всего 14 лет. Отца погубили запрещенные вещества, мать лишили родительских прав за аморальный образ жизни. Девочку забрала к себе бабушка. За время разлуки мать девочки ни разу не навестила дочь. Работать и оказывать материальную поддержку не стремилась, — сообщает ФССП.
Ранее суд уже привлекал непутевую мать к административной ответственности, но это не изменило ситуацию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
После предварительного судебного заседания женщина скрылась, сменив место жительства и попав под влияние криминального окружения. Судебные приставы объявили ее в розыск. Спустя время местонахождение неплательщицы удалось выяснить. При попытке скрыться в чулане частного дома она была задержана.
В настоящее время женщина находится под стражей в ожидании суда, где будет решаться вопрос о мере пресечения.
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