Обнаружили в чулане: башкирские приставы нашли горе-мать, лишившую дочь-подростка полумиллиона рублей

— Когда М. осталась без родителей, ей было всего 14 лет. Отца погубили запрещенные вещества, мать лишили родительских прав за аморальный образ жизни. Девочку забрала к себе бабушка. За время разлуки мать девочки ни разу не навестила дочь. Работать и оказывать материальную поддержку не стремилась, — сообщает ФССП.