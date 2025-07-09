Участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга откроют в июле

Врио губернатора также сообщил, что дважды лично проехал по направлению «Екатеринбург — Казань» и отметил, что стало намного комфортнее, безопаснее. «Ну и время сократилось. Во всяком случае на тех участках, на которых я ездил, почти в два раза», — добавил он.