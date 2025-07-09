Полномочия региональной ГИМС с 1 сентября в Самаре расширятся

С сентября инспекторы ГИМС станут строже. Они получат новые права и смогут останавливать любые лодки для проверки.
Теперь точно нужно брать с собой документы на судно. В местах, где купается много людей, могут временно запретить катание на лодках.
Если инспектор увидит нарушение — вправе забрать ваше судно прямо на воде. Спорить с ними не стоит — теперь они могут применять силу при сопротивлении.
Все нарушения будут фиксировать на камеру, так что «договориться» не получится. Зато теперь они сами смогут спасать тонущих и убирать сломавшиеся лодки.
Простым рыбакам и отдыхающим стоит быть внимательнее — проверяйте документы перед выходом на воду.
Нарушителям теперь придется тяжелее, зато на воде должно стать безопаснее. Главное правило простое — соблюдайте законы, и проблем не будет.
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