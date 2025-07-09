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«Крылья Советов» объявили об аренде 20-летнего защитника Ивана Лепского

Вчера воспитанник столичного «Динамо» посетил встречу с болельщиками «зелено-бело-синих», а сегодня клуб подтвердил его переезд в 63-й регион.

Источник: МК.RU Самара

Вчера воспитанник столичного «Динамо» посетил встречу с болельщиками «зелено-бело-синих», а сегодня клуб подтвердил его переезд в 63-й регион.

20-летний Иван Лепский — воспитанник «бело-голубых». С июля 2022-го по 2024 год был в дубле москвичей. С лета 2024-го по январь 2025-го — в основе. Далее футболиста отправили в аренду в саратовский «Сокол».

В минувшем сезоне сыграл в трех матчах РПЛ и пяти кубковых за столичное «Динамо». Забил мяч и отдал одну голевую. Плюс 12 встреч за команду из соседнего региона в Первой лиге. Там отметился только ассистом.

Трижды выходил на поле за молодежную сборную России. Отличился 6 сентября прошлого года. Огорчил национальную команду Вьетнама до 20 лет (3:0).

Ранее глава совета директоров «Крылышек» Дмитрий Яковлев рассказал, в каком состоянии «зелено-бело-синие» подойдут к началу Премьер-лиги.

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