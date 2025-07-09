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В Ростовской области из-за жары до +42 объявили экстренное предупреждение

Жара до +40−42 градусов сохранится в Ростовской области с 9 по 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +40−42 градусов. Такая температура воздуха ожидается в течение дня 9 июля, а также 10, 11, 12 и 13 июля, предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

Во время зноя жителей Дона просят следить за состоянием здоровья, нужно избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

В жару также нужно воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Необходимо быть осторожными с огнем. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.

Напомним, только за прошедшие сутки в регионе потушили 12 техногенных пожаров и 15 возгораний сухой растительности. При пожарах спасли пять человек.

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