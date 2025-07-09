Власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник

Говорится, что в TikTok попало видео из 26-й городской поликлиники Минска, которая находится во Фрунзенском районе. Автор видео говорит, что пришел к хирургу и показывает собравшуюся под кабинетом очередь, в которой более 20 человек. В комментариях к видео некоторые пользователи сочувствовали врачам, а другие возмущались, что очередь необходимо занимать с ночи и не факт, что удастся попасть на прием.