Власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Говорится, что в TikTok попало видео из 26-й городской поликлиники Минска, которая находится во Фрунзенском районе. Автор видео говорит, что пришел к хирургу и показывает собравшуюся под кабинетом очередь, в которой более 20 человек. В комментариях к видео некоторые пользователи сочувствовали врачам, а другие возмущались, что очередь необходимо занимать с ночи и не факт, что удастся попасть на прием.
Заместитель главы администрации Фрунзенского района Ольга Германович, курирующая социальное направление, акцентировала внимание на том, что ситуация носит временный характер.
— В связи с отпускной кампанией в 26-й поликлинике работает один врач-хирург, — уточнила Германович.
По ее словам, для улучшения доступности указанного вида помощи талоны выделяются дополнительно в 12-ю городскую поликлинику. Представитель администрации добавила, что пациенты травматологического профиля по 31 июля закреплены за 2-й центральной районной поликлиникой, где оказывается весь спектр помощи, в том числе рентгенологическая и экспертиза временной нетрудоспособности.
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