Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии

«Президент также поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещание по образованию с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет… и также по вопросам здравоохранения и демографии», — сказал Песков журналистам.