Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент также поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещание по образованию с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет… и также по вопросам здравоохранения и демографии», — сказал Песков журналистам.