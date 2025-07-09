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Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии

Песков: Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент также поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещание по образованию с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет… и также по вопросам здравоохранения и демографии», — сказал Песков журналистам.

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