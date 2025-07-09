Почему двадцатилетние нас пугают и восхищают одновременно?

Разные! Сочетающие в себе и одно, и другое, и третье. И если молодых не демонизировать, равно как и не идеализировать, то можно увидеть, что противоречия-то никакого и нет — все органично. Зумеры свободнее? Да просто беспечнее. Им еще нечего терять, они не связаны по рукам и ногам ипотеками, брачными обязательствами, страхом за детей — чего бы им не менять работу легко? Они не умеют управляться с деньгами? А кто умел в 25? Этот опыт и приходит лишь с возрастом. Они мало что могут делать руками? И даже — о ужас! — квартиры снимают без кухонь, потому что не собираются готовить, пользуются доставкой? Наши предки могут обвинить нас в том же самом. Мы не рубим дрова, не стираем в проруби, нам не надо ощипывать куриц, я уж не говорю о том, что предшествует этому ощипыванию. От достижений прогресса никто в здравом уме не отказывается.