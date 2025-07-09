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Пляжи и море в Сочи проверили лабораторно

В Сочи развеивают слухи о загрязнении пляжей мазутом и уверяют — купаться здесь безопасно.

Источник: Новая Кубань

Мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале рассказал, что с начала года специалисты провели около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта на сочинских пляжах. Все пробы подтвердили — вода чистая и пригодна для отдыха.

«Контроль усилен, ежедневно обследуем все районы: на суше работают мониторинговые группы, в море — водолазы», — отметил глава курорта.

По его словам, фиксируются лишь единичные утечки нефтепродуктов с маломерных судов, которые быстро устраняют совместно с ГИМС и природоохранной прокуратурой. Серьезного вреда экологии эти случаи не наносят.

Кроме того, синоптики обещают настоящую летнюю жару, а вода в море уже скоро прогреется до комфортных 25 градусов. Так что можно смело планировать отдых и купание на пляжах Сочи, не опасаясь за свое здоровье.

Ранее «Новая Кубань» сообщал, что в Сочи опровергли информацию о загрязнении пляжа «Мыс Видный» мазутом, которая распространилась в соцсетях 6 июля.