Пляжи и море в Сочи проверили лабораторно

Мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале рассказал, что с начала года специалисты провели около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта на сочинских пляжах. Все пробы подтвердили — вода чистая и пригодна для отдыха.
«Контроль усилен, ежедневно обследуем все районы: на суше работают мониторинговые группы, в море — водолазы», — отметил глава курорта.
По его словам, фиксируются лишь единичные утечки нефтепродуктов с маломерных судов, которые быстро устраняют совместно с ГИМС и природоохранной прокуратурой. Серьезного вреда экологии эти случаи не наносят.
Кроме того, синоптики обещают настоящую летнюю жару, а вода в море уже скоро прогреется до комфортных 25 градусов. Так что можно смело планировать отдых и купание на пляжах Сочи, не опасаясь за свое здоровье.
Ранее «Новая Кубань» сообщал, что в Сочи опровергли информацию о загрязнении пляжа «Мыс Видный» мазутом, которая распространилась в соцсетях 6 июля.