«Жара, окна закрыты, воздух ядовитый»: Самарцы задыхаются от сероводорода

В Самаре завершился очередной период превышения концентрации сероводорода в воздухе. По официальным данным, уровень опасного вещества достигал 1663,75% от предельно допустимой концентрации (ПДК). Сейчас он — 0,00%.
Что говорят жители?
Вечером 8 июля жители Волгаря в тематической группе пожаловались на самочувствие — в воздухе ощущался резкий запах:
«Да, тоже думал давление чтоль, голова гудит, на глаза давит. Думаю ну вроде не воняет и оповещение не услышал. Как заглянул и офигел. Ну конечно не воняет. 4000%!!!».
«Это ужас … у нас еще все окна выходят прям на ту самую вонь, откуда прет… уже неделя минимум такое … окна все закрыты, а на улице жара …».
Некоторые отмечают ухудшение самочувствия — головные боли, давление, недомогание.
На сайте Приволжского УГМС подтверждают: в жилом районе Волгарь за последние дни зафиксировано 3 случая превышения нормы по содержанию сероводорода. Максимальная зарегистрированная концентрация составила 10,3 ПДК м.р.
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