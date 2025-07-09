В Томске открыли лабораторию ИИ в химии и молекулярной инженерии

«Будущее за теми, кто научится использовать ИИ для ускорения научных исследований и генерации новых знаний. И это будущее сегодня создается здесь, в Томске: коллеги из Института AIRI — признанные лидеры в области фундаментальных и прикладных исследований по ИИ; наша команда — с большим опытом проведения исследований и прикладных разработок, реализованных на базе суперкомпьютера Cyberia; от ИХТЦ — экспертиза в области синтеза, анализа веществ и масштабирования химических процессов», — отметил директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко.