За полгода в Уфе появились пять новых улиц

В Уфе за последние шесть месяцев появились пять новых улиц. Об этом рассказала пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства городской администрации.
Отдел ведения адресного реестра ведомства в первом полугодии 2025-го подготовил к утверждению Гороветом решения о присвоении наименований пяти новым улицам: переулок Новый, улица Фасадная, улица Рамазана Уметбаева, улица Рашита Шакура, улица Врача Сакаевой.
В настоящее время, по данным Главархитектуры, в столице Башкирии насчитывается 1891 улица.
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