Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За полгода в Уфе появились пять новых улиц

Главархитектура: в Уфе организовали пять новых улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе за последние шесть месяцев появились пять новых улиц. Об этом рассказала пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

Отдел ведения адресного реестра ведомства в первом полугодии 2025-го подготовил к утверждению Гороветом решения о присвоении наименований пяти новым улицам: переулок Новый, улица Фасадная, улица Рамазана Уметбаева, улица Рашита Шакура, улица Врача Сакаевой.

В настоящее время, по данным Главархитектуры, в столице Башкирии насчитывается 1891 улица.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.