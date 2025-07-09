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В жару часть жителей Советского района Ростова остались без воды

Аварийное отключение холодной воды произошло в Советском районе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В жару часть жителей Советского района Ростова-на-Дону временно остались без холодной воды. Это произошло из-за порыва на сетях, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики со ссылкой на «Ростовводоканал».

Сейчас на месте аварии ведется ремонт. Ситуация с отключением коснулась домов и офисов в границах: улица Ле-Мана — проспект Коммунистический — улица Зорге — проспект Стачки. Восстановить подачу ресурса планируют до 18 часов 9 июля.

Добавим, также из-за аварийного отключения в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Без воды сейчас находятся жители проспекта Шолохова, с 262 по 264 дом, а также поселок 1-й Авиагородок.

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