В Омском ГАУ высадили аллею в честь Дня семьи, любви и верности

Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ) провел экологическую акцию по высадке хвойной аллеи. В мероприятии под названием «Семейные корни: заботимся о природе» приняли участие молодые студенческие семьи, сотрудники университета и представители профессорско-преподавательского состава.
Акция была организована в рамках исполнения Указа Президента РФ «О Дне семьи, любви и верности» и реализации национального проекта «Семья». Ее главная цель — популяризация семейных ценностей, укрепление связей между поколениями и создание условий для совместного досуга.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Специалисты кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений проконсультировали участников акции о правилах посадки деревьев и ухода за ними. Для высадки были подготовлены все необходимые материалы: саженцы, инвентарь, перчатки и вода для полива.
Аллея университета стала еще более обширной, а семьи смогли провести время с пользой на свежем воздухе, таким образом укрепить и свои отношения и внести вклад в общее благое дело. Участники отметили, что такие мероприятия оставляют теплые воспоминания и вдохновляют на новые добрые начинания.
В будущем Омский ГАУ планирует расширить географию акции, привлекая к участию жителей близлежащих районов города.