В Омском ГАУ высадили аллею в честь Дня семьи, любви и верности

Аллея университета стала еще более обширной, а семьи смогли провести время с пользой на свежем воздухе, таким образом укрепить и свои отношения и внести вклад в общее благое дело. Участники отметили, что такие мероприятия оставляют теплые воспоминания и вдохновляют на новые добрые начинания.