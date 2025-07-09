В Иркутске устраняют дефекты дорожного покрытия

В Иркутске дорожные рабочие устраняют дефекты покрытия на проезжих частях. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, применяют ямочный и ремонт картами. Дорожное покрытие на улицах Баумана, Игошина, Курчатова, Леси Украинки, Северная, Ломоносова, Киренская, Калинина, Пискунова, 4-я Советская, Байкальская, бульваре Рябикова и в микрорайоне Юбилейный было отремонтировано с использованием струйно-инъекционной технологии.
— Ремонтные работы проходят круглосуточно. Реагируем на заявки жителей города, а также устраняем те моменты, которые зафиксировали по итога осмотров территорий, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор’Василий Ефремов.
На улице Маяковского, съезде с объездной Ново-Ленино на Розы Люксембург и на мосту от Узловой стали старый слой асфальта. На улице Дорожной, Академическом мосту и вдоль трамвайных путей на улице Терешковой устранены деформации типа «карты» на дорожном полотне.