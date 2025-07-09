В Иркутске устраняют дефекты дорожного покрытия

В Иркутске дорожные рабочие устраняют дефекты покрытия на проезжих частях. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, применяют ямочный и ремонт картами. Дорожное покрытие на улицах Баумана, Игошина, Курчатова, Леси Украинки, Северная, Ломоносова, Киренская, Калинина, Пискунова, 4-я Советская, Байкальская, бульваре Рябикова и в микрорайоне Юбилейный было отремонтировано с использованием струйно-инъекционной технологии.