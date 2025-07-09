Названы семь правил питания для профилактики онкозаболеваний

Об этом рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора.
По данным исследований, около 30% случаев онкозаболеваний связано с неправильным питанием, недостатком физической активности, а также употреблением табака и алкоголя.
Ученые выяснили, что многие продукты содержат натуральные антиканцерогенные вещества, которые могут предотвращать развитие рака, в то время как другие, наоборот, способны способствовать образованию злокачественных опухолей. Таким образом, правильное питание становится важным аспектом профилактики рака.
Для снижения риска развития онкозаболеваний эксперты рекомендуют следующие меры:
1. Контроль веса: Избыточная масса тела является фактором риска для многих видов рака, включая рак молочной железы и матки.
2. Сокращение потребления насыщенных жиров: Рекомендуется ограничить их количество до 50−70 г в день при обычной физической активности, что поможет снизить риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы.
3. Увеличение потребления овощей и фруктов: Эти продукты обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и антиканцерогенными веществами. Особое внимание стоит уделить желтым и красным овощам (морковь, помидоры, тыква), цитрусовым и другим фруктам с высоким содержанием витамина С, а также капусте (брокколи, цветной и брюссельской) и чесноку.
4. Регулярное употребление растительной клетчатки: Рекомендуется потреблять до 35 г клетчатки в день, которая содержится в цельнозерновых продуктах, отрубях, овощах и фруктах.
5. Отказ от алкоголя: Алкоголь является одним из факторов риска для рака полости рта, пищевода, печени и молочной железы.
6. Ограничение копченой и нитрит-содержащей пищи: Копченые продукты содержат канцерогены, а нитриты присутствуют в колбасных изделиях.
7. Достаточное потребление воды: Рекомендуется пить не менее 30 мл воды на каждый килограмм веса тела ежедневно.
Важно помнить, что не существует специального «противоопухолевого» рациона. Главное — следить за своим питанием и стремиться к его полноценности и сбалансированности.