Названы семь правил питания для профилактики онкозаболеваний

3. Увеличение потребления овощей и фруктов: Эти продукты обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и антиканцерогенными веществами. Особое внимание стоит уделить желтым и красным овощам (морковь, помидоры, тыква), цитрусовым и другим фруктам с высоким содержанием витамина С, а также капусте (брокколи, цветной и брюссельской) и чесноку.