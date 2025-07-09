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Гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву

Два человека пострадали от укуса гадюки в Гродненской области.

Источник: Комсомольская правда

Гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву. Подробности сообщили в пресс-службе главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

«Укус гадюки. Двум пострадавшим оказана помощь в больнице», — отметили в сообщении.

Один из пострадавших рассказал, что гадюка укусила его во время покоса травы на даче. В момент осмотра врачи нашли на ноге мужчины три места укуса. В главном управлении здравоохранения уточнили, что пациенту в реанимации ввели специальную сыворотку, которая содержит антитела, нейтрализующие попавший в организм яд.

В ведомстве добавили, что пострадавшему было назначено лечение, которое направлено на облегчение состояния. Говорится, что сутки пациент находился под наблюдением врачей реанимации, а затем его перевели в отделение токсикологии.

«Введение сыворотки против яда гадюки было назначено жительнице Щучинского района, также пострадавшей от укуса пресмыкающегося», — отметили в ведомстве.

Заведующая приемным отделением БСМП Наталия Ушкевич уточнила, что следует обязательно обратиться за медпомощью в кратчайшие сроки, чтобы у врача была возможность оценить состояние и, при необходимости, ввести сыворотку.

Тем временем власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.

Ранее Совмин изменил условия ввоза и эксплуатации автомобилей в Беларуси.

Кроме того, КГК сказал о проблемах лесной отрасли после предупреждения президента Беларуси Александра Лукашенко.

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