Гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву. Подробности сообщили в пресс-службе главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.
«Укус гадюки. Двум пострадавшим оказана помощь в больнице», — отметили в сообщении.
Один из пострадавших рассказал, что гадюка укусила его во время покоса травы на даче. В момент осмотра врачи нашли на ноге мужчины три места укуса. В главном управлении здравоохранения уточнили, что пациенту в реанимации ввели специальную сыворотку, которая содержит антитела, нейтрализующие попавший в организм яд.
В ведомстве добавили, что пострадавшему было назначено лечение, которое направлено на облегчение состояния. Говорится, что сутки пациент находился под наблюдением врачей реанимации, а затем его перевели в отделение токсикологии.
«Введение сыворотки против яда гадюки было назначено жительнице Щучинского района, также пострадавшей от укуса пресмыкающегося», — отметили в ведомстве.
Заведующая приемным отделением БСМП Наталия Ушкевич уточнила, что следует обязательно обратиться за медпомощью в кратчайшие сроки, чтобы у врача была возможность оценить состояние и, при необходимости, ввести сыворотку.
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