Гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву

Один из пострадавших рассказал, что гадюка укусила его во время покоса травы на даче. В момент осмотра врачи нашли на ноге мужчины три места укуса. В главном управлении здравоохранения уточнили, что пациенту в реанимации ввели специальную сыворотку, которая содержит антитела, нейтрализующие попавший в организм яд.