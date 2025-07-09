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В районе улицы Горького в Калининграде разрешили вырубить 88 деревьев

Взамен на участках высадят 60 лип и пять клёнов.

В районе улицы Горького в Калининграде разрешили вырубить 88 деревьев. Работы проведут для реконструкции тепловой сети. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Работы проведут на участках от дома № 19 до № 57 на улице Горького, а также на Юношеской. Там уберут ясени, клёны, берёзы, тополя, каштаны, липы и другие деревья. На Горького и Юношеской также спилят 79 кустарников.

Разрешение на вырубку выдали «Калининградтеплосети». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участках высадят 60 лип и пять клёнов, а также 529 кустарников: кизильник и форзицию.