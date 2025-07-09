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Границы Челябинска официально внесены в ЕГРН

Челябинск обрел юридически закрепленные границы в ЕГРН.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске завершен один из ключевых этапов в сфере земельно-имущественных отношений — границы города официально внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это стало результатом работы специалистов филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области.

Эксперты провели всесторонний анализ территориальных и правовых особенностей, чтобы максимально точно зафиксировать городскую черту. По словам заместителя директора — главного технолога филиала ППК «Роскадастр» Анастасии Земляк, проект имел особое значение.

— Нам доверили важнейшую для развития области задачу. Теперь у Челябинска есть юридически закрепленные границы, что упростит решение многих вопросов — от строительства до налогообложения.

Закрепление границ в ЕГРН имеет большое значение для органов власти. Оно влияет на эффективное градостроительное планирование, стратегическое использование земельных ресурсов.

Как рассказала председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Анастасия Лаптиева, четкое определение границ — опора для реализации крупных стратегических проектов и повышения позиции региона в цифровой трансформации.

Официальное внесение границ в реестр не только создает правовую определенность для муниципального управления, но и положительно отразится на жизни жителей, в том числе через упрощение процедур, связанных с землепользованием, строительством.