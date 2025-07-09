В Казани 12 июля ограничат движение транспорта из-за матча за Суперкубок России

ул. Чистопольская (от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, в обоих направлениях); ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской, в обоих направлениях); пр. Ямашева (от ул. Адоратского до Сибирского Тракта, в обоих направлениях); ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева); местный проезд ул. Чистопольской (от дома № 75а до дома № 75, включая прилегающие участки); автомобильная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена»; дублер ул. Гаврилова (от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской); мостовое сооружение (дублер 3-й транспортной дамбы).