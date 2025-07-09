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Стало известно, на какую должность ушел бывший глава Контрольно-счетной палаты Башкирии

Бывший глава КСП стал полпредом руководителя республики в Курултае.

Источник: Комсомольская правда

Константин Шагимуратов назначен полномочным представителем главы Башкирии в Государственном Собрании республики. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Ранее занимавшая должность Альбина Воробьева освобождена от обязанностей в связи с переходом на новую работу.

Константин Нилович родился в 1975 году в Уфе, окончил Башкирский государственный университет и Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Начинал карьеру в сфере юридического сопровождения занятости населения. С 2012 по 2018-й занимал должность заместителя директора АНО «Республиканский информационный консультационный центр», а затем возглавлял избирательную комиссию Красногорска Московской области.

С 2019 по 2025 год Шагимуратов руководил Контрольно-счетной палатой Башкирии. Имеет звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».

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