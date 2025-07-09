Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наставник тольяттинского «Акрона» Тедеев рассказал о трансферной кампании клуба

Главный тренер «молодых и звонких» объяснил, в каких футболистах заинтересована команда.

Главный тренер «молодых и звонких» объяснил, в каких футболистах заинтересована команда.

Ранее тольяттинцы подписали контракт с 30-летним экс-голкипером воронежского «Факела» Виталием Гудиевым. Также отправили в аренды Сергея Грибова, Пауло Витора и Вячеслава Бардыбахина.

А на днях «красно-черные» потерпели поражение от тульского «Арсенала» на сборах в Подмосковье — 0:2. Оно стало первым в это межсезонье.

«Насчет громких имен сказать сложно. Знаете, легче всего взять футболиста, условно, за пять рублей и заплатить семь, понимая, что мы великий клуб и можем пригласить любого. Тогда селекция не нужна. Но важно взять и усилить игрока», — заявил главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: волжане рассчитывают прежде всего на перспективных и способных ребят:

«Мы их постараемся реализовать как можно дальше, выше и сильнее».

Ранее рассказывали, что «Акрон» интересуется 26-летним бывшим защитником «Пари НН» Станиславом Магкеевым.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше