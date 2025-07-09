Наставник тольяттинского «Акрона» Тедеев рассказал о трансферной кампании клуба

Главный тренер «молодых и звонких» объяснил, в каких футболистах заинтересована команда.
Ранее тольяттинцы подписали контракт с 30-летним экс-голкипером воронежского «Факела» Виталием Гудиевым. Также отправили в аренды Сергея Грибова, Пауло Витора и Вячеслава Бардыбахина.
А на днях «красно-черные» потерпели поражение от тульского «Арсенала» на сборах в Подмосковье — 0:2. Оно стало первым в это межсезонье.
«Насчет громких имен сказать сложно. Знаете, легче всего взять футболиста, условно, за пять рублей и заплатить семь, понимая, что мы великий клуб и можем пригласить любого. Тогда селекция не нужна. Но важно взять и усилить игрока», — заявил главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.
В разговоре с «Матч ТВ» добавил: волжане рассчитывают прежде всего на перспективных и способных ребят:
«Мы их постараемся реализовать как можно дальше, выше и сильнее».
Ранее рассказывали, что «Акрон» интересуется 26-летним бывшим защитником «Пари НН» Станиславом Магкеевым.
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